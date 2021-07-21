Предстоящий Apple iPad Mini будет оснащен процессором A15 Bionic SoC

Ходили слухи, что Apple выпустит модель iPad Mini следующего поколения, которая несколько раз просочилась в сеть. Теперь новый отчет раскрыл более подробную информацию об этом грядущем планшете.

В отчете говорится, что будущий iPad Mini будет иметь кодовое название J310. Это также подтверждает, что планшет будет оснащен чипсетом Apple A15 Bionic, который, как ожидается, также будет использоваться в грядущей линейке iPhone 13. Компания может выпустить версию A15X для новых моделей iPad, которые появятся в этом году.

Планшет будет иметь дизайн, аналогичный iPad Air четвертого поколения. На этот раз iPad Mini не будет иметь кнопку «Домой», и, кроме того, лицевые панели вокруг дисплея стали тоньше и однороднее. Также сообщается, что продукт теперь будет поставляться с портом USB Type-C вместо фирменного порта Lightning.

Помимо этого, в новом отчете также утверждается, что технологический гигант из Купертино в сентябре запустит обновленную версию 10,2-дюймового iPad начального уровня, который будет работать на чипсете Apple A13 Bionic, внешне похожем на модель iPad Air 3, выпущенная в 2019 году.

Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо ранее сказал, что грядущая модель iPad Mini, как ожидается, будет иметь размер дисплея от 8,5 до 9 дюймов. В последний раз Apple обновляла iPad Mini в 2019 году с поддержкой A12 SoC и Apple Pencil.

Источник — Astera.