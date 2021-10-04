Предстоящие смартфоны в октябре 2021 года: OnePlus, Google, Honor, Realme и другие

Что ж, мы уже находимся в первой неделе октября, и, тем не менее, мы ожидаем нескольких запусков смартфонов от брендов со всего мира. В этом месяце мы увидим выпуск телефонов таких брендов, как OnePlus , Google , Honor , Realme , Motorola , iQOO и других. Давайте посмотрим на все подтвержденные и ожидаемые выпуски телефонов в октябре 2021 года.

OnePlus 9RT

Ожидается, что OnePlus выпустит новый смартфон специально для таких рынков, как Индия, Малайзия и другие азиатские регионы. Устройство будет называться OnePlus 9RT, релиз ожидается в этом месяце. Официальной даты запуска нет, но ходят слухи, что он может дебютировать 15 октября.

OnePlus 9RT считается флагманом начального уровня и может поставляться с 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что он будет иметь систему с одной камерой на 16 МП спереди и установку с четырьмя камерами на 50 МП. На данный момент внутренний набор микросхем не подтвержден, но мы можем ожидать SoC среднего уровня в паре с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Согласно сертификации 3C , телефон поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

2. Google Pixel 6

Серия Google Pixel 6 — это один из самых ожидаемых выпусков телефонов. Хотя компания уже дразнила его, официального подтверждения запуска до сих пор нет. Однако говорят, что телефон может дебютировать в середине или конце октября этого года.

Ожидается, что Pixel 6 будет иметь 6,4-дюймовый дисплей FHD + с частотой обновления 90 Гц. В то время как Pixel 6 Pro будет иметь большую 6,7-дюймовую панель QHD + 120 Гц. Ванильная модель будет иметь систему с двумя камерами, а Pro будет иметь тройную заднюю камеру. Ожидается, что телефоны будут оснащены неизданной SoC Exynos 9855.

3. Realme GT Neo 2

Realme анонсировала смартфон GT Neo 2 в Китае в сентябре этого года.

Realme GT Neo 2 оснащен 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD +. Он имеет 64-мегапиксельную систему с тройной камерой сзади и 16-мегапиксельный объектив для селфи-камеры. В телефоне используется Qualcomm Snapdragon 870 SoC в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

4. Asus 8Z

Еще в мае Asus представила на мировом рынке Asus Zenfone 8 по стартовой цене 599 евро (~ 694 доллара). Ожидается, что устройство поступит на рынок Индии. Ранее Asus официально подтвердил, что скоро он поступит в продажу под другим названием, он будет называться Asus 8Z.

Ожидается, что Asus 8Z будет иметь 5,9-дюймовый компактный дисплей с разрешением Full-HD +. Он будет оснащен системой с двумя камерами с основным объективом на 64 МП и дополнительным датчиком на 12 МП. Предполагается, что под капотом он будет работать на SoC Qualcomm Snapdragon 888 в паре с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

5. Tecno Camon 18

Ожидается, что китайский производитель телефонов Tecno выпустит серию Tecno Camon 18 на избранных рынках. Однако точная дата запуска еще не известна, но мы можем ожидать, что она появится в этом месяце.

Главной изюминкой серии Camon 18 являются камеры. У Tecno Camon 18 есть стабилизация, подобная кардану, которая обеспечивает плавное видео. Ожидается, что телефоны будут обладать впечатляющими возможностями масштабирования. Он будет оснащен 60-кратным зумом, поддерживаемым технологией AI TAIVOS. Ожидается, что устройство будет работать на чипсете MediaTek Helio G96 и может работать на Android 12.

6. iQOO Z5x

Предполагается, что iQOO скоро выпустит iQOO Z5x на китайский рынок. Компания не раскрывает никаких подробностей, но телефон уже доступен на JD.com. Примечательно, что он еще не открыт для регистрации и, как предполагается, будет доступен в этом месяце.

Недавно смартфон с номером модели V2131A появился в списке Google Play Console . Он оснащен перфорированным дисплеем с разрешением Full-HD +. Он был замечен с SoC MediaTek Dimensity 900 в паре с 8 ГБ оперативной памяти.

7. Honor 50

Honor запустила серию Honor 50 в июне этого года, однако она не была доступна за пределами китайского рынка. Теперь Honor готовится к глобальному выпуску, и компания официально объявила дату его запуска. Honor 50 выйдет на европейские рынки 26 октября .

Honor 50 оснащен 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Он оснащен четырьмя камерами с основной камерой на 108 МП, сверхширокоугольным объективом на 8 МП и двумя объективами на 2 МП для макро и глубинных снимков. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 778G SoC в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

8. Moto G31

Недавно Motorola Moto G31 была замечена в многочисленных утечках . Устройство получило сертификаты NBTC, Wifi Alliance, NCC и другие сертификаты, намекающие на запуск в октябре. Смартфон будет оснащен дырочным дисплеем и системой с тремя камерами.

Устройство будет оснащено тройной камерой с 50-мегапиксельным основным объективом. В смартфоне установлена ​​батарея емкостью 4850 мАч со скоростью зарядки 10 Вт. Moto G31 будет телефоном среднего класса и вскоре может появиться на основных рынках.

9. JioPhone Next

Запуск JioPhone Next на индийском рынке запланирован на сентябрь. Но это не так, поскольку компания пояснила, что отложила запуск до Дивали. Теперь, когда Дивали начинается в первую неделю ноября, слухи предполагают, что запуск будет в конце октября.

JioPhone Затем был замечен с HD + дисплей работает на Android 11 Go издания. Смартфон будет оснащен процессором Qualcomm 215 Mobile Platinum с 3 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что смартфон будет иметь заднюю камеру OmniVision на 13 МП и селфи-камеру на 8 МП.