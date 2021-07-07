Предстоящие Nokia XR20 и Nokia 6310 получили одобрение Bluetooth SIG

Недавние сообщения предполагают, что HMD Global может планировать выпустить новый телефон под названием Nokia XR 20. В прошлом месяце он был обнаружен на сайте тестирования Geekbench, а некоторые его характеристики были раскрыты через одного из российских розничных продавцов. Похоже, что дата запуска Nokia XR20 может приближаться, поскольку он, по-видимому, получил одобрение от органа Bluetooth SIG. Сайт сертификации также, похоже, одобрил другой телефон, который считается обновленной версией телефона Nokia 6310 прошлых лет.

Bluetooth SIG одобрил телефоны Nokia с такими номерами моделей, как TA-1362, TA-1368 и TA-1371. Список российских розничных продавцов показал, что номер модели TA-1362 принадлежит Nokia XR20. Вполне вероятно, что модели TA-1368 и TA-1371 могут быть вариантами одного и того же телефона.

В прошлых отчетах утверждалось, что Nokia XR20 может быть оснащен 6,67-дюймовым дисплеем FHD + AMOLED, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 48-мегапиксельной + 13-мегапиксельной двойной камерой на задней панели. Он может предлагать другие характеристики, такие как Snapdragon 480, 4 ГБ / 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти, слот для карты microSD, аккумулятор на 4360 мАч, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC и USB-C. Он может быть синего и серого цветов.

Источник — Astera.