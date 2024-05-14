Представлены Vivo X100s и X100s Pro с Dimensity 9300 + и 100-ватной зарядкой

На мероприятии в Китае были представлены Vivo X100s и X100s Pro с процессором Dimensity 9300+, быстрой зарядкой мощностью 100 Вт и камерой с 1-дюймовым датчиком.

Эти новые устройства оснащены улучшенным процессором Dimensity 9300+, в отличие от ранее выпущенных моделей X100 и X100 Pro, которые имели процессор Dimensity 9300, новый чип имеет более высокую тактовую частоту — 3,4 ГГц, а также улучшенный APU, обеспечивающий 10% прироста в задачах искусственного интеллекта на устройстве.

Смартфоны Vivo X100s и X100s Pro оснащены 6,78-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED (плоским дисплеем на модели X100s и изогнутым на модели X100s Pro) с разрешением 2800 x 1260 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Дисплеи обладают соотношением экрана к корпусу в 93,43%, максимальной яркостью 3000 нит и поддерживают 1,07 миллиарда цветов и 100% покрытие цветовой гаммы DCI-P3.

Оба смартфона оснащены процессором Dimensity 9300+, оперативной памятью LPDDR5X до 16 ГБ и внутренней памятью UFS 4.0 до 1 ТБ. В модели X100s Pro используется новый чип обработки изображений V3, в то время как в модели X100s применяется чип V2.

Если говорить о камерах, то X100s Pro оснащена тройной камерой, включающей 50-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1.75 (сенсор размером 1 дюйм) в сочетании с телеобъективом Zeiss APO 50 Мп с диафрагмой f/2.5 (4,3-кратное оптическое увеличение) и широкоугольную камеру 50 Мп с диафрагмой f/2.0.

Смартфон X100s оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.57, телеобъективом 64 Мп с диафрагмой f/2.57 и 3-кратным оптическим увеличением, а также широкоугольным объективом 50 Мп с диафрагмой f/2.0.

Обе камеры поддерживают цифровое увеличение до 100x. Модель Pro позволяет записывать видео с разрешением до 8K, в то время как модель X100s ограничена разрешением 4K. Оба смартфона оснащены фронтальной камерой на 32 Мп с диафрагмой f/2.0 для селфи.

Аккумулятор X100s имеет емкость 5100 мАч, в то время как модель Pro имеет более емкий аккумулятор на 5400 мАч. Модель Pro поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, а обычная модель поддерживает только проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Оба устройства имеют рейтинг защиты IP69, что указывает на высокую степень защиты от высокотемпературных струй воды, а также стандартный рейтинг IPX8 для погружения в воду.

Смартфоны Vivo X100s и X100s Pro доступны в цветах титан, белый и темно-серый, а обычная версия также предлагает зеленую вариацию.

Стоимость Vivo X100s Pro варьируется от 63,0 до 70,6 тыс. рублей в зависимости от конфигурации памяти. Vivo X100s оценили от 50,4 до 65,6 тыс. рублей.