Представлены TWS-наушники Realme Buds Air 6 и Buds Air 6 Pro

Сегодня компания Realme тихо предложила возможность предварительного заказа в Китае для своих новых наушников Realme Buds Air 6 и Buds Air 6 Pro, не сопровождая этого официальным объявлением. На их веб-сайте также были опубликованы полные характеристики этих наушников.

Realme Buds Air 6 имеют 12,4-миллиметровый динамический драйвер, который, как утверждает компания, обеспечивает мощные басы и чистые высокие частоты. Они также имеют специальную конструкцию задней полости для улучшения звучания в низком и среднем диапазонах.

Наушники имеют сертификат Hi-Res и поддержку технологии LHDC 5.0 для высококачественного звука. Они также оснащены активной шумоизоляцией (ANC), которая фильтрует шум до 50 дБ. Есть также сверхширокополосное шумоподавление и адаптивная система шумоподавления в зависимости от окружающей среды.

Наушники оснащены шестью микрофонами с функцией искусственного подавления шума для четких звонков. Они обеспечивают до 6 часов работы без подзарядки в режиме ANC и до 40 часов с зарядным чехлом. Чехол также поддерживает быструю зарядку, позволяющую получить 7 часов работы всего за 10 минут.

Realme Buds Air 6 Pro имеют два динамика: 11-миллиметровый низкочастотный динамик и 6-миллиметровый микропланарный твитер. Они также имеют сертификат Hi-Res, но вместо технологии LHDC используют кодек LDAC. Они имеют те же характеристики ANC, сверхширокополосное шумоподавление и адаптивную систему шумоподавления, а также шесть микрофонов с искусственным подавлением шума при звонках. Наушники обеспечивают до 7,5 часа работы без подзарядки в режиме ANC и до 40 часов с зарядным чехлом.

Также в модели Pro есть функция «3D пространственные звуковые эффекты» для более захватывающего звучания. Они доступны в цветах Galaxy Titanium и Glacier Silver.

Информации о ценах, а также сроках выхода новинок на рынок, пока нет.