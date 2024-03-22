Представлены смарт-часы Oppo Watch X с Snapdragon W5 Gen 1 и автономностью 100 часов

В Китае компания Oppo представила свои новые умные часы Watch X, всего через месяц после их выпуска в Малайзии.

Умные часы Oppo Watch X сохраняют свой круглый дизайн, благодаря корпусу из нержавеющей стали с полировкой. На передней панели установлен 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466 × 466 пикселей, который защищен сапфировым стеклом. Этот экран имеет впечатляющую пиковую яркость в 1000 нит и поддерживает функцию Always-on Display.

На правой стороне корпуса расположены два физических элемента управления. Часы также имеют сертификат MIL-STD 810H, гарантирующий их долговечность, а также водонепроницаемость IP68.

Под капотом Oppo Watch X работает процессор Snapdragon W5 Gen 1, который сопряжен с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

Что касается программного обеспечения, эти часы работают на двух операционных системах — Color OS и RTOS, которые очень похожи на ОС последних часов OnePlus Watch 2.

Color OS работает на чипе W5 Gen 1, в то время как RTOS использует отдельный чип BES2700 и 4 ГБ памяти eMMC. RTOS работает в фоновом режиме, обеспечивая выполнение задач, таких как звонки и уведомления.

Также Oppo Watch X поддерживает eSIM, что позволяет использовать часы для совершения звонков, но эта функция недоступна в глобальной версии часов Oppo Watch X.

Oppo Watch X может работать до 100 часов без подзарядки. Полное зарядка устройства занимает около 60 минут.

Что касается функций здоровья, Watch X оснащены 8-канальным датчиком сердечного ритма и 16-канальным датчиком кислорода в крови, которые обеспечивают непрерывный мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови и отслеживание уровня стресса. Они также предлагают комплексный анализ сна, включая оценку риска апноэ во сне.

Кроме того, в этих часах доступно более 100 спортивных режимов с автоматическим распознаванием различных видов активности, таких как бег, ходьба, велосипед и плавание.

Они также оснащены двухдиапазонным GPS (L1 + L5) и системой позиционирования с 5 спутниками (Beidou,GPS, Galileo, ГЛОНАСС и QZSS), что позволяет точно определять местоположение и навигацию по маршруту.

Oppo Watch X доступны в Китае в трех цветовых вариантах по цене от 2499 юаней или около 32 тыс. рублей.