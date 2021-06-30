Kospet Optimus 2 можно назвать не только смарт-часами, но полноценным смартфонов, ведь они работают под управлением Android 10.

Компания Kospet представила смарт-часы Kospet Optimus 2, которые будут предлагать по цене 250 долларов, но первые покупатели смогут приобрести часы за 180 долларов.

Главной отличительной чертой Kospet Optimus 2 стала поворотная камера с датчиком Sony IMX214 на 13 Мп.

В камере также есть светодиодная фотовспышка, которую можно использовать как фонарик. Камера позволяет делать фото и записывать видео в 1080р при 30 к/с.

В основе Kospet Optimus 2 лежат процессоры Helio P22 и PixArt PAR2822, первый отвечает за общую работу устройства, второй следит за работой Bluetooth, а также занимается обработкой и сбором данных с датчиков.



Памяти в часах 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной. Встроенный аккумулятор получил ёмкость 1260 мАч, он обеспечивает до пяти дней работы при работе ОС Android или 5 дней при включении режима Lite.

Последний позволяет совершать звонки принимать сообщения и следить за физической активностью.