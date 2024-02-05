Представлены рендеры iPhone 16 с обновленным блоком камер

Инсайдер Маджин Бу опубликовал в сети чертежи, предположительно относящиеся к iPhone 16, которые указывают на возможное возвращение дизайна в стиле iPhone X со знаменитой «челкой», которая появилась в 2017 году.

На представленных чертежах видно, что Apple может изменить привычный прямоугольный блок камер, оставив только два объектива, а вспышка будет отделена от модулей камеры.

Спереди устройства можно заметить симметричные рамки и уже знакомый Dynamic Island, который заменил «челку» в стандартных моделях iPhone в прошлом году.

Если Apple следует запланированному графику выпуска новых продуктов, то ожидается, что iPhone 16 будет представлен в середине сентября текущего года.

Возвращение дизайна в стиле iPhone X может вызвать интерес у фанатов бренда, которые полюбили его иконический внешний вид с «челкой».

Однако, следует отметить, что это пока неофициальная информация, и Apple может внести изменения в окончательный дизайн устройства.

Источник: rozetked.