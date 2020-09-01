Представлены Realme X7 и Realme X7 Pro с зарядкой на 65 Вт

Серия телефонов среднего класса Realme X7 от Realme стала официальной в Китае. Realme X7 — первый телефон с чипсетом Dimensity 800U. С другой стороны, Realme X7 Pro на базе Dimensity 1000+ представлен, чтобы конкурировать с Redmi K30 Ultra, который оснащен тем же набором микросхем. Серия Realme X7 предлагает пользователям дисплей с частотой обновления 120 Гц и технологию быстрой зарядки 65 Вт. Оба телефона также оснащены 64-мегапиксельными четырьмя задними камерами.

X7 Realme имеет размеры 160,9 х 74,4 х 8.1 мм и весит 175 граммов. Телефон оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, который поддерживает 1080 x 2400 пикселей, соотношение сторон 20:9 и частоту дискретизации касания 180 Гц. Он предлагает соотношение экрана к корпусу 90,8% и имеет защиту Gorilla Glass.

С другой стороны, Realme X7 Pro имеет размеры 160,8 x 75,1 x 8,5 мм и весит 184 грамма. Телефон оснащен 6,55-дюймовым дисплеем S-AMOLED с разрешением FHD +, соотношением сторон 20: 9, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц и 100-процентной цветовой гаммой DCI-P3. Realme X7 Pro предлагает 91,6 процента экранного пространства. Оба телефона имеют плоские дисплеи с перфорированной конструкцией, и они также оснащены встроенными сканерами отпечатков пальцев.

В Dimensity 800U подогревает Realme X7 5G, в то время как Pro модель получает Dimensity 1000+. Эти телефоны оснащены до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 256 ГБ памяти UFS 2.1. На этих телефонах предустановлена ​​ОС Android 10 на базе Realme UI.

Цена Realme X7 начинается с 1799 юаней (около 19 400 рублей) за вариант 6 ГБ + 128 ГБ, а Realme X7 pro — от 2199 юаней (около 23 700 рублей) за ту же конфигурацию.