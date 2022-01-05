Представлены Realme GT 2 Pro на базе Snapdragon 8 Gen1 и доступный Realme GT2

Китайская компания провела презентацию двух смартфонов, которые созданы на базе разных процессоров и отличаются некоторыми характеристиками, а соответственно и ценами.

Так, Realme GT 2 Pro это новый флагманский смартфон компании, в котором предлагают 6,7-дюймовый экран 2K AMOLED с частотой обновления до 120 Гц, причем частота будет меняться в реальном времени, что позволяет экономить заряд батареи.

На задней панели устройств расположилась камера с тремя модулями, где Sony IMX766 на 50 Мп, 50 Мп с углом обзора 150° и OIS и макро-модуль на 2 Мп с 40-кратным зумом.

Селфи-камера имеет разрешение 32 Мп. Отдельно в компании отметили, что в смартфоне используется процессор Snapdragon 8 Gen1 и испарительная камера площадью 4129 мм2, а также система охлаждения площадью 36761 мм2.

Благодаря этому нагрев смартфона при максимальных нагрузках снизится на 19 градусов. Аккумулятор в новинке имеет емкость 5 000 мАч и поддерживает быструю 65-ватную зарядку, с которой пополнить запас батареи можно за 33 минуты.

Что касается более простой версии флагмана, то Realme GT2 имеет экран Samsung AMOLED E4 с разрешением FullHD+ и частотой 120 Гц. Диагональ дисплея составляет 6,62 дюйма.

Процессор в этом смартфоне Snapdragon 888, а камера имеет главный модуль как и в старшей версии, а вспомогательные датчики это сверхширокоугольный объектив на 8 Мп с углом обзора 119 и макро-модуль на 2 Мп. Фронтальная камера получила датчик на 16 Мп. В остальном младшая версия повторяет старшую.

Цена Realme GT2 составит 410 долларов в версии 8/128 ГБ, 440 долларов за 8/256 ГБ и 490 долларов за 12/256 ГБ. Про-версия оценена от 615 долларов за вариант 8/128 ГБ. Также будут предложены версии 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ по цене 660, 710 и 785 долларов соответственно.