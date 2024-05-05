Представлены прочные смарт-часы Black Shark GS3

Black Shark, китайская компания, представила на местном рынке свои последние смарт-часы GS3, которые отличаются прочным дизайном, длительным сроком автономной работы и множеством функций для фитнес-энтузиастов.

GS3 имеют яркий 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц и яркостью 600 нит. Они также защищены прочным экраном Corning Gorilla Glass 8H+ и вращающейся циферблатной головкой.

Часы оснащены более чем 100 спортивными режимами и встроенными оптическими датчиками, датчиками сердечного ритма и кислорода в крови для полного мониторинга состояния здоровья.

Они также предлагают непрерывный мониторинг сердечного ритма и кислорода в крови, отслеживание сна, подсчет шагов, калорий и измерение артериального давления.

GS3 используют независимый GNSS-чип, который поддерживает системы GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEOGPS и QZSS для точного определения местоположения.

В GS3 реализована защита от пыли и водонепроницаемости 5ATM+IP69K. Они легко интегрируются в повседневную жизнь, предлагая циферблаты с искусственным интеллектом, навигацию по картам Baidu, быстрый доступ к платежным кодам, функцию NFC для умных замков и помощника Baidu Wenxin Yiyuan с искусственным интеллектом для голосовых запросов и поиска информации. Они также поддерживают функцию вызова по Bluetooth и шумоподавление ENC.

GS3 прошли 15 строгих военных сертификаций, что делает их устойчивыми к экстремальным температурам, суровым погодным условиям и ударам.

Благодаря чипу с низким энергопотреблением и высокой плотности аккумулятора, Black Shark GS3 может работать впечатляющие 21 день без подзарядки. Это делает их идеальным выбором для длительных поездок или повседневного использования.

Black Shark GS3 в настоящее время доступны для предварительного заказа на сайте JD.com по специальной цене 499 юаней (примерно 70 долларов).