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Представлены подробности о грядущем раскладном смартфоне Xiaomi Mix Flip

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Слухи о грядущей раскладной новинке от китайской компании уже появлялись в сети, при этом подробностей пока не было.

Недавно инсайдер под ником Digital Chat Station рассказал, каким будет новинка Xiaomi Mix Flip.

Так, сообщается о наличии в устройстве процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что делает его самой мощной моделью в линейке Mix.

Устройство будет иметь два дисплея — основной внутренний экран и дополнительный экран на задней панели. Это позволит быстро превратить Mix Flip в мощный телефон для селфи, используя дополнительный экран в качестве видоискателя.

Также упоминается, что новинка будет поддерживать спутниковую связь. Если верить источнику, новый Xiaomi Mix Flip уже готов к дебюту, но в самой компании пока ничего не сообщают.

 

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