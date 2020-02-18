Представлены первые в мире Bluetooth-наушники без задержки звука

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.77 EUR/RUB: 69.09 BTC/USD: 10139.9

19 марта : среда

ТОП новости

Интервью

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Представлены первые в мире Bluetooth-наушники без задержки звука

18.02.2020 23:57

Xiaomi из своего игрового мобильного подразделения Black Shark сделала отдельный бренд, и теперь он занимается не только разработкой игровых смартфонов, но также и аксессуаров.
Black Shark представила Bluetooth наушники Ophidian, которые предназначены для работы со смартфонов, и по заявлению производителя, технология Bluetooth 5.0 им позволила создать наушники с минимальной задержкой звука —  всего 50 мс.

Это очень низкий показатель, поэтому в Black Shark заявили, что Ophidian являются первыми наушниками в мире без задержки звука.

Black Shark Ophidian на одном заряде могут проработать до 14 часов. В них установили 10 мм излучатели, обеспечивающие Hi-Fi звучание и RGB подсветку.

Black Shark Ophidian пока представлены на площадке коллективного финансирования, а позже на них озвучат цену.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги