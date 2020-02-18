Представлены первые в мире Bluetooth-наушники без задержки звука

Xiaomi из своего игрового мобильного подразделения Black Shark сделала отдельный бренд, и теперь он занимается не только разработкой игровых смартфонов, но также и аксессуаров.

Black Shark представила Bluetooth наушники Ophidian, которые предназначены для работы со смартфонов, и по заявлению производителя, технология Bluetooth 5.0 им позволила создать наушники с минимальной задержкой звука — всего 50 мс.

Это очень низкий показатель, поэтому в Black Shark заявили, что Ophidian являются первыми наушниками в мире без задержки звука.

Black Shark Ophidian на одном заряде могут проработать до 14 часов. В них установили 10 мм излучатели, обеспечивающие Hi-Fi звучание и RGB подсветку.

Black Shark Ophidian пока представлены на площадке коллективного финансирования, а позже на них озвучат цену.

