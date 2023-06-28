Представлены первые рендеры смартфона Samsung Galaxy S23 FE

Авторитетный сетевой информатор под ником Onleaks опубликовал рендерные изображения смартфона Samsung Galaxy S23 FE.

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S23 FE не выйдет в этом году, якобы корейский производитель отказался от этой серии. Но последние данные указывают, что аппарат появится в продаже осенью.

Рендерные изображения подтверждают информацию про существование Galaxy S23 FE. Как и ожидалось, будущая новинка получит дизайн Galaxy S23, смартфон сохранит пропорции флагманской серии, но будет отличатся технически.

По данным одних источников в доступном флагмане будет Snapdragon 8 Plus Gen 1, но есть предположение, что Samsung будет использовать чип Exynos 2200. Оперативной памяти в смартфоне установят 6 или 8 ГБ, объем накопителя для хранения данных применят на 128 или 256 ГБ.

Источники сообщают, что основная камера будет на 50 Мп, а диагональ экрана составит 6,4-дюйма с частотой обновления 120 Гц.