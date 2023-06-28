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Представлены первые рендеры смартфона Samsung Galaxy S23 FE

Автор На чтение 1 мин Просмотров 73 Опубликовано

Авторитетный сетевой информатор под ником Onleaks опубликовал рендерные изображения смартфона Samsung Galaxy S23 FE.
Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S23 FE не выйдет в этом году, якобы корейский производитель отказался от этой серии. Но последние данные указывают, что аппарат появится в продаже осенью.

Рендерные изображения подтверждают информацию про существование Galaxy S23 FE. Как и ожидалось, будущая новинка получит дизайн Galaxy S23, смартфон сохранит пропорции флагманской серии, но будет отличатся технически.

По данным одних источников в доступном флагмане будет Snapdragon 8 Plus Gen 1, но есть предположение, что Samsung будет использовать чип Exynos 2200. Оперативной памяти в смартфоне установят 6 или 8 ГБ, объем накопителя для хранения данных применят на 128 или 256 ГБ.

Источники сообщают, что основная камера будет на 50 Мп, а диагональ экрана составит 6,4-дюйма с частотой обновления 120 Гц.

Представлены первые рендеры смартфона Samsung Galaxy S23 FE Представлены первые рендеры смартфона Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Samsung Galaxy S23 FE
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