Представлены первые полностью модульные часы UNA Watch для спортсменов

Недавно были анонсированы новые смарт-часы UNA Watch, которые обещают стать первыми полностью модульными устройствами, ориентированными на спортсменов. Их уникальная конструкция позволяет легко ремонтировать часы, что помогает продлить срок их службы.

На рынке сейчас много бюджетных смарт-часов, однако большинство из них сложно ремонтировать. Из-за этого даже небольшие поломки или разрядка аккумулятора могут сделать их непригодными для использования. В отличие от них, UNA Watch не только легко чинятся, но и могут быть модернизированы благодаря модульной системе.

Пользователи могут получить доступ к внутренним компонентам, просто открутив четыре винта. Внутри находятся различные модули, такие как основной модуль, дисплей и аккумулятор, которые крепятся винтами, а не клеем.

Например, основной модуль содержит процессор и систему тактильной обратной связи, а другой модуль включает чип GNSS и акселерометр.

UNA Watch будут оснащены 1,2-дюймовым MIP-дисплеем с разрешением 240 x 240, функциями измерения пульса и уровня кислорода в крови, 4 ГБ встроенной памяти и аккумулятором ёмкостью 280 мАч. Они также могут показывать уведомления и управлять воспроизведением музыки. Цена на UNA Watch составляет 335 долларов.