Представлены первые нереференсные модели на базе RX6700 XT

Представлены первые нереференсные модели на базе RX6700 XT16.03.2021 14:49
Партнёры AMD уже показали собственные нереференсные модели на базе графического чипа от RX6700 XT.
Пользователи смогут подобрать как компактные двухвентиляторные модели, так и холодные трёхвентиляторные.
Одними из первых свои решения показали ASRock с тремя линейками – Phantom Gaming D, Challenger Pro и Challenger D.
Первая имеет агрессивный геймерский дизайн в чёрно-серых тонах с красными акцентами. Один из трёх вентиляторов имеет RGB подсветку и подсвечиваемую боковую панель.
Версия Challenger Pro также имеет три вентилятора, но кожух более строгий, а от светящегося вентилятора отказались. Вместо него сделали отдельную RGB зону на торце видеокарты.
Младшая версия – Challenger D, так же простая, не имеет подсветки вообще, но оснащена всего двумя вентиляторами.
Gigabyte тоже не остались в стороне, «выкатив» RX6700 XT в топовом дизайне Aorus. Видеокарта оснащена тремя вентиляторами с контурной RGB подсветкой. Кожух сравнительно простой и строгий с рельефными полосами. Часть радиатора продувается насквозь.
Кроме уже упомянутых брендов, свои модели показал менее известный в России бренд XFX. От них в продажу поступят старшая версия MERC319 и младшая QICK319.
Видеокарты крайне похожи и обладают минималистичным дизайном с чёрным основным цветом и белыми акцентами. Версия MERC319 получит подсветку на торце.
И напоследок, Sapphire. От этого бренда в продажу поступят модели Puls и Nitro+. Первая получит два вентилятора и строгий внешний вид, а Nitro+ будет трёх вентиляторной с нотками на геймерский дизайн и парой зон RGB подсветки.
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