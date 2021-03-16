Представлены первые нереференсные модели на базе RX6700 XT

Партнёры AMD уже показали собственные нереференсные модели на базе графического чипа от RX6700 XT.

Пользователи смогут подобрать как компактные двухвентиляторные модели, так и холодные трёхвентиляторные.

Одними из первых свои решения показали ASRock с тремя линейками – Phantom Gaming D, Challenger Pro и Challenger D.

Первая имеет агрессивный геймерский дизайн в чёрно-серых тонах с красными акцентами. Один из трёх вентиляторов имеет RGB подсветку и подсвечиваемую боковую панель.

Версия Challenger Pro также имеет три вентилятора, но кожух более строгий, а от светящегося вентилятора отказались. Вместо него сделали отдельную RGB зону на торце видеокарты.

Младшая версия – Challenger D, так же простая, не имеет подсветки вообще, но оснащена всего двумя вентиляторами.

Gigabyte тоже не остались в стороне, «выкатив» RX6700 XT в топовом дизайне Aorus. Видеокарта оснащена тремя вентиляторами с контурной RGB подсветкой. Кожух сравнительно простой и строгий с рельефными полосами. Часть радиатора продувается насквозь.

Кроме уже упомянутых брендов, свои модели показал менее известный в России бренд XFX. От них в продажу поступят старшая версия MERC319 и младшая QICK319.

Видеокарты крайне похожи и обладают минималистичным дизайном с чёрным основным цветом и белыми акцентами. Версия MERC319 получит подсветку на торце.

И напоследок, Sapphire. От этого бренда в продажу поступят модели Puls и Nitro+. Первая получит два вентилятора и строгий внешний вид, а Nitro+ будет трёх вентиляторной с нотками на геймерский дизайн и парой зон RGB подсветки.