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Интервью

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Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

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Представлены первые нереференсные модели на базе RX6700 XT

16.03.2021 14:49

Партнёры AMD уже показали собственные нереференсные модели на базе графического чипа от RX6700 XT.

Представлены первые нереференсные модели на базе RX6700 XT

Пользователи смогут подобрать как компактные двухвентиляторные модели, так и холодные трёхвентиляторные.

Одними из первых свои решения показали ASRock с тремя линейками – Phantom Gaming D, Challenger Pro и Challenger D.

Первая имеет агрессивный геймерский дизайн в чёрно-серых тонах с красными акцентами. Один из трёх вентиляторов имеет RGB подсветку и подсвечиваемую боковую панель.

Версия Challenger Pro также имеет три вентилятора, но кожух более строгий, а от светящегося вентилятора отказались. Вместо него сделали отдельную RGB зону на торце видеокарты.

Младшая версия – Challenger D, так же простая, не имеет подсветки вообще, но оснащена всего двумя вентиляторами.

Gigabyte тоже не остались в стороне, «выкатив» RX6700 XT в топовом дизайне Aorus. Видеокарта оснащена тремя вентиляторами с контурной RGB подсветкой. Кожух сравнительно простой и строгий с рельефными полосами. Часть радиатора продувается насквозь.

Кроме уже упомянутых брендов, свои модели показал менее известный в России бренд XFX. От них в продажу поступят старшая версия MERC319 и младшая QICK319.

Видеокарты крайне похожи и обладают минималистичным дизайном с чёрным основным цветом и белыми акцентами. Версия MERC319 получит подсветку на торце.

И напоследок, Sapphire. От этого бренда в продажу поступят модели Puls и Nitro+. Первая получит два вентилятора и строгий внешний вид, а Nitro+ будет трёх вентиляторной с нотками на геймерский дизайн и парой зон RGB подсветки.

Представлены первые нереференсные модели на базе RX6700 XT

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