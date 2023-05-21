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Представлены первые фотоснимки новых смартфонов Honor 90 и Honor 90 Pro

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Презентация новых смартфонов от компании Honor состоится 29 мая, в этот день публике будут продемонстрированы Honor 90 Pro и Honor 90.
В сети появились «живые» фото новых смартфонов от Honor, на снимке можно увидеть две модели серии Honor 90 в разных цветовых исполнениях.

На снимках продемонстрированы аппараты в черном, зеленом, синем и серебристом цветах. Источник фотографий указал, что в Honor 90 Pro будет овальный вырез в экране, в Honor 90 его сделают круглым, что указывает на наличие одной фронтальной камеры.

По данным инсайдеров, в Honor 90 Pro будет 1,5K OLED дисплей и процессор Snapdragon 8+ Gen 1, также в этой модели будет реализована поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт. В Honor 90 максимальная мощность зарядки составит 66 Вт.

Компания Honor ранее сообщала, что в серии Honor 90 будет 200 Мп основная камера и аккумуляторы емкостью 5000 мАч.

Представлены первые фотоснимки новых смартфонов Honor 90 и Honor 90 Pro Представлены первые фотоснимки новых смартфонов Honor 90 и Honor 90 Pro

Представлены первые фотоснимки новых смартфонов Honor 90 и Honor 90 Pro Представлены первые фотоснимки новых смартфонов Honor 90 и Honor 90 Pro Представлены первые фотоснимки новых смартфонов Honor 90 и Honor 90 Pro Представлены первые фотоснимки новых смартфонов Honor 90 и Honor 90 Pro

Honor Honor 90
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