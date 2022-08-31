Представлены недорогие телевизоры Xiaomi Smart TV X от 43 дюймов

Xiaomi представила серию телевизоров Smart TV X. В линейку вошли пока три диагонали – 43, 50 и 55 дюймов. Не зависимо от размера панели разрешение будет составлять 3840х2160 пикселей.

Xiaomi Smart TV X, как и все телевизоры компании, получили минимальные рамки, но в отличие от более доступных серий, в новинках есть поддержка HDR10, HLG и Dolby Vision.

Мощность акустической системы телевизоров составляет 30 Вт. В основе телевизоров серии Smart TV X лежит четырехядерный процессор, созданный на ядрах Cortex-A55.

В качестве графического ускорителя выступает Mali G52 MC1. Памяти в телевизорах установили 2 ГБ оперативной и 8 Гб постоянной.

Для подключения к телевизорам приставок есть три порта HDMI 2.1, также присутствует два разъёма USB, сетевой порт Ethernet, 3,5-мм аудиоразъем.

Цена на Xiaomi Smart TV X стартует от 365 долларов.