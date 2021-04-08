Представлены недорогие смартфоны Nokia G10 и G20 с MediaTek Helio и АКБ на 5050 мАч

Представлены недорогие смартфоны Nokia G10 и G20 с MediaTek Helio и АКБ на 5050 мАч08.04.2021 22:04
HMD Global представила два новых смартфона под брендом Nokia. Ими стали недорогие модели Nokia G10 и Nokia G20.
Новинки поступят в продажу под управление операционной системы Android 11. В дальнейшем аппараты будут обновляться два года, поэтому на них гарантировано выйдет Android 12.
В новых смартфонах установлены 6,5-дюймовые экраны с каплевидным вырезом в верхней части, в котором установлена фронтальная 8 Мп камера.
Разрешение дисплеев составляет HD+. В основе Nokia G10 лежит процессор MediaTek Helio G25. Оперативной памяти в устройстве установили 3 или 4 ГБ, постоянной памяти — 32 и 64 ГБ соответственно.
На задней панели в круглом блоке размещена тройная камера с основным датчиком изображения на 13 Мп, остальные два объектива получили матрицы по 2 Мп.
В Nokia G20 под «капотом» уже находится процессор Helio G35 и 4 ГБ ОЗУ, флеш-накопитель может быть на 64 или 128 ГБ.
Аппарат на задней панели получил камеры с датчиками 48 + 5 + 2 + 2 Мп. Также в Nokia G20 установили NFC модуль.
Питание Nokia G10 и Nokia G20 обеспечивает аккумуляторы на 5050 мАч, а для их зарядки используется порт USB Type-C.
Также в смартфонах есть FM-тюнер и стандартное гнездо для наушников.
В России Nokia G10 будет предлагаться по цене от 11 990 рублей, а Nokia G20 можно будет купить от 13 990 рублей.
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