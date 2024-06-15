Представлены наушники Nu Republic с кейсом-спиннером

Nu Republic выпустили необычные наушники под названием Cyberstud Spin, которые уже доступны для покупки.

Главной особенностью этих наушников является их дизайн кейса, который может вращаться вокруг своей оси, напоминая спиннер. Они также обещают продолжительное время работы и качественное звучание за свою цену.

Nu Republic заявляют о 70 часах автономной работы наушников с учетом зарядки в кейсе. Они оснащены мощными драйверами диаметром 13 мм, а также имеют функции шумоподавления, игрового режима с низкой задержкой и возможность подключения к двум устройствам одновременно. Наушники также защищены от воды по стандарту IPX5.

Сам дизайн наушников выполнен в классическом стиле и они вставляются по бокам кейса.

Все эти характеристики выглядят впечатляюще, особенно учитывая их стартовую цену в чуть дороже 2,5 тыс. рублей.

Это значительно дешевле, чем у большинства конкурентов с аналогичными функциями.