Главная » Новости

Представлены наушники Nu Republic с кейсом-спиннером

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Nu Republic выпустили необычные наушники под названием Cyberstud Spin, которые уже доступны для покупки.

Представлены наушники Nu Republic с кейсом-спиннером

Главной особенностью этих наушников является их дизайн кейса, который может вращаться вокруг своей оси, напоминая спиннер. Они также обещают продолжительное время работы и качественное звучание за свою цену.

Nu Republic заявляют о 70 часах автономной работы наушников с учетом зарядки в кейсе. Они оснащены мощными драйверами диаметром 13 мм, а также имеют функции шумоподавления, игрового режима с низкой задержкой и возможность подключения к двум устройствам одновременно. Наушники также защищены от воды по стандарту IPX5.

Представлены наушники Nu Republic с кейсом-спиннером

Сам дизайн наушников выполнен в классическом стиле и они вставляются по бокам кейса.

Все эти характеристики выглядят впечатляюще, особенно учитывая их стартовую цену в чуть дороже 2,5 тыс. рублей.

Это значительно дешевле, чем у большинства конкурентов с аналогичными функциями.

 

Представлены наушники Nu Republic с кейсом-спиннером Представлены наушники Nu Republic с кейсом-спиннером

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.