Представлены лимитированные деревянные часы «Капсула» для фанатов Atomic Heart

Настольные часы получили корпус «Капсулы», его выполнили из натурального дерева, а циферблат создан на базе газоразрядных индикаторов ИН-12 высокой точности.

Российский разработчик игры Atomic Heart совместно с мастерской Past Indicator создал часы «Капсула» в стилистике игры.

Таких часов будет выпущено всего 1000 шт. В них корпус выполнен из натурального дерева (орех и венге), в дальнейшем планируют начать производство корпусов из латуни с покрытием из золота, бетона и фотополимера.

Время на часах отображается на советских газоразрядных лампах ИН-12, и как отметили создатели часов, таких ламп в мире осталось всего 50 тыс. шт.

Каждый экземпляр часов будет производится вручную, причем на часы будет действовать гарантия 5 лет.

Версии «Капсулы» из дерева уже доступны для заказа по цене 48 900 рублей, позже начнут принимать заказы на варианты из других материалов. Отгрузка первой партии запланирована на конец мая, прием заказов будет осуществлять до 1 сентября.