Представлены изображения новой складной раскладушки Huawei Pocket S2

Huawei готовится расширить свою линейку складных смартфонов с предстоящим выпуском модели Pocket S2, сообщает информатор Fixed Focus на Weibo. Утечки рендеров позволили получить представление о новых цветовых вариантах устройства, которые будут доступны.

Согласно данным, Pocket S2 будет доступен в трех различных оттенках: темно-фиолетовом, белом в стиле рококо и черном. Каждый цветовой вариант обладает своей уникальной привлекательностью.

Белый в стиле рококо выделяется своим детализированным классическим рисунком, отличающимся от однотонных текстур темно-фиолетового и черного вариантов.

Дизайн Pocket S2 сохраняет знакомые двойные круглые модули на задней панели, один из которых содержит камеру с тремя объективами и светодиодной вспышкой, а другой служит внешним экраном.

Этот дизайн сохраняет преемственность со своим предшественником, Pocket S, с некоторыми незначительными изменениями в эстетике, особенно в варианте Rococo White, который напоминает серию P60.

В дополнение к представленным цветовым вариантам, ожидается, что Huawei предложит еще несколько вариантов, включая серый с задней панелью из стекла и фиолетовый с кожаной задней панелью.

Потенциальной датой запуска Pocket S2 может быть 27 февраля.

Что касается характеристик, то инсайдеры указывают на использование мощного чипсета Kirin 9000 5G, улучшенной основной камеры и увеличенного экрана по сравнению с Pocket S. Кроме того, есть информация, что разрабатываются интересные аксессуары, включая чехол для телефона с крупными буквами.