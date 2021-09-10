Представлены интеллектуальные беспроводные наушники Lenovo Smart Wireless Earbuds, обеспечивающие до 25 часов автономной работы

Lenovo продолжает расширять линейку продуктов, вторгаясь в ранее неизведанную территорию. Недавно компания провела 7-е ежегодное глобальное технологическое мероприятие Tech World, на котором представила множество новых продуктов, включая планшеты Tab P12 Pro и Tab P11 5G Android. Китайский технический гигант также выпустил новую беспроводную гарнитуру Lenovo Smart Wireless Earbuds.

Умные беспроводные наушники Lenovo Smart Wireless Earbuds станут достойным дополнением к ПК и смартфонам, они обеспечивают до 25 часов автономной работы, а также имеют хорошую цену среди конкурентов. Следует отметить, что Lenovo дебютирует в сегменте интеллектуальных беспроводных гарнитур на рынке аксессуаров и надеется произвести сильное впечатление своими первыми интеллектуальными беспроводными наушниками. Наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и могут легко синхронизироваться с устройствами Windows и Android.

Новые беспроводные гарнитуры оснащены функцией активного шумоподавления (ANC) для полного погружения в звук. Однако функция ANC сильно разряжает батарею устройства, так как устройство может работать менее 5 часов, когда ANC работает. Зарядный чехол обеспечивает до 25 часов звуковой активности при полной зарядке, а гарнитура предлагает зарядку USB-C, а также беспроводную зарядку Qi. Характеристики водонепроницаемости новой беспроводной гарнитуры подтверждены рейтингом IPX4.