Представлены Infinix Note 40 Pro 5G и Note 40 Pro+ 5G с изогнутыми дисплеями

Сегодня компания Infinix представила четыре новых модели смартфонов из серии Note 40. Среди них представлены варианты Note 40 и Note 40 Pro в сети 4G, а также Note 40 Pro 5G и Note 40 Pro+ 5G. Модели с поддержкой сетей 5G обладают более высокими техническими характеристиками по сравнению с 4G версиями в этой серии. Note 40 Pro 5G и Pro+ 5G почти неотличимы друг от друга, за исключением небольших различий. Note 40 Pro+ 5G представляет собой более премиальную версию из двух предложенных устройств.

Как и версии сети 4G, Infinix Note 40 Pro 5G и Pro+ 5G оснащены изогнутым 3D-экраном AMOLED диагональю 6,78 дюйма. Они обладают разрешением FHD+, яркостью до 1300 нит и частотой обновления 120 Гц. Оба телефона имеют встроенный сканер отпечатков пальцев и защищены стеклом Corning Gorilla Glass.

Infinix Note 40 Pro 5G и Pro+ 5G имеют тонкий корпус и на задней панели оборудованы прямоугольным модулем камеры. Интеллектуальная молния AI «Active Halo» меняет свою функциональность в зависимости от различных сценариев использования, таких как входящие звонки и уведомления. Оба смартфона также оснащены стереодинамиками JBL.

В отношении камер, у Infinix Note 40 Pro 5G и Pro+ 5G установлена тройная основная камера: основной объектив на 108 Мп с оптической стабилизацией изображения, макрообъектив на 2 Мп и модуль глубины на 2 Мп. Оба устройства способны записывать видео в формате 2K. Фронтальная камера для селфи имеет разрешение 32 Мп.

Внутри Infinix Note 40 Pro 5G и 40 Pro+ 5G установлен процессор Dimensity 7020. Первый оснащен 8 Гб оперативной памяти, второй — 12 Гб. Оба устройства имеют 256 Гб встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD. Также дуэт Note 40 Pro оснащен собственным чипсетом Cheetah X1. Pro+ 5G работает на аккумуляторе емкостью 4600 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт, в то время как Pro 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Оба устройства также поддерживают беспроводную зарядку мощностью 20 Вт.

Infinix Note 40 Pro+ 5G будет доступен по цене от 309 долларов, в то время как Note 40 Pro 5G будет стоить от 289 долларов за базовую конфигурацию. Цены могут различаться в зависимости от региона. Смартфоны будут доступны к продаже по всему миру с 19 марта в цветах Vintage Green, Obsidian Black и Titan Gold.