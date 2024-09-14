Представлены глобальные версии смартфонов Meizu Note 21 и Note 21 Pro

Meizu представила свои новые смартфоны Note 21 и Note 21 Pro, которые выйдут на международный рынок. Оба устройства будут доступны в различных регионах, включая Азиатско-Тихоокеанский регион и СНГ.

Meizu Note 21 оснащен 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера имеет 8 Мп. На задней панели находится основная камера на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп.

Смартфон работает на восьмиядерном чипсете с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, поддерживающей расширение через microSD. Аккумулятор имеет емкость 6000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

Meizu Note 21 Pro предлагает немного больший дисплей — 6,78 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера здесь 13 Мп.

Основная камера на задней панели составляет 64 Мп, также есть вспомогательная камера на 2 Мп. Устройство использует чипсет Helio G99, аналогичные 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор Pro версии имеет емкость 4950 мАч и поддерживает зарядку мощностью 30 Вт.

Оба устройства работают на FlymeOS, хотя конкретные функции искусственного интеллекта пока не разглашаются.