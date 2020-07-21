Представлены гибридные процессоры AMD Ryzen 4000-ой серии для десктопов

Гибридные десктопные Ryzen 4000 по заявлению компании AMD, стали первыми в мире процессорами x86 со встроенной графикой и производимыми по 7-нанометровому техпроцессу.

В основе новой серии процессоров лежит архитектура Zen 2 и графическое ядро Radeon Vega. Новые чипы превосходят своих конкурентов по производительности как в однопоточном, так и многопоточном режиме.

Модельный ряд десктопных Ryzen 4000 представлен в шести вариантах. Самый простой из них Ryzen 3 4300GE получил четыре ядра и восемь потоков, а графический ускоритель в процессоре шестиядерный.

Самым мощным в линейке является AMD Ryzen 7 4700G, у которого восемь физических ядер и 16 потоков.

Этот процессор способен работать на максимальной частоте 4,4 ГГц, тогда как обычная частота новинки составляет 3,6 ГГц. Графическое ядро в Ryzen 7 4700G восьмиядерное с частотой 2100 МГц.

Серия Ryzen 4000 появится у производителей в третьем квартале 2020 года. Компьютеры на базе новинок станут доступны для покупки до конца текущего года.