Представлены гибридные процессоры AMD Ryzen 4000-ой серии для десктопов

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.97 EUR/RUB: 81.25 BTC/USD: 8756.9

22 августа : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Представлены гибридные процессоры AMD Ryzen 4000-ой серии для десктопов

21.07.2020 20:17

Гибридные десктопные Ryzen 4000 по заявлению компании AMD, стали первыми в мире процессорами x86 со встроенной графикой и производимыми по 7-нанометровому техпроцессу.
В основе новой серии процессоров лежит архитектура Zen 2 и графическое ядро Radeon Vega. Новые чипы превосходят своих конкурентов по производительности как в однопоточном, так и многопоточном режиме.

Модельный ряд десктопных Ryzen 4000 представлен в шести вариантах. Самый простой из них Ryzen 3 4300GE получил четыре ядра и восемь потоков, а графический ускоритель в процессоре шестиядерный.

Самым мощным в линейке является AMD Ryzen 7 4700G, у которого восемь физических ядер и 16 потоков.

Этот процессор способен работать на максимальной частоте 4,4 ГГц, тогда как обычная частота новинки составляет 3,6 ГГц. Графическое ядро в Ryzen 7 4700G восьмиядерное с частотой 2100 МГц.

Серия Ryzen 4000 появится у производителей в третьем квартале 2020 года. Компьютеры на базе новинок станут доступны для покупки до конца текущего года.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги