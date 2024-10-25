Представлены флагманы OPPO Find X8 и Find X8 Pro

Компания OPPO представила новые флагманские смартфоны — Find X8 Pro и его более доступную версию, которые отличаются некоторыми характеристиками и уже представлены на китайском рынке.

Так, флагман OPPO Find X8 Pro оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем от BOE с изогнутыми краями, имеющим разрешение 2780 x 1264 пикселей.

Частота обновления экрана варьируется от 1 до 120 Гц, а пиковая яркость достигает 4500 нит. Сердцем устройства является процессор MediaTek Dimensity 9400, который демонстрирует впечатляющие 3,1 миллиона баллов в тесте AnTuTu.

В зависимости от конфигурации, смартфон может иметь до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.

Что касается камеры, основная включает 50 Мп сенсор Sony LYT-808 с диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией, а также три дополнительных модуля: ультраширокий на 50 Мп с углом обзора 120°, два телеобъектива — один на 50 Мп с 3x оптическим зумом и другой на 50 Мп с 6x зумом.

Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Смартфон поддерживает 120-кратный цифровой зум и использует технологию HyperTone для повышения качества фотографий, а также включает ИИ-алгоритмы для удаления объектов и бликов.

С точки зрения автономности, OPPO Find X8 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 5910 мАч, который поддерживает 80-ваттную быструю зарядку SuperVOOC, а также беспроводную зарядку на 50 Вт и обратную зарядку на 10 Вт. Корпус устройства защищён от пыли и воды по стандарту IP69.

Что касается более простой версии нового флагмана, то Find X8 имеет 6,59-дюймовый экран Tianma с разрешением 2760 x 1256 пикселей и аналогичной частотой обновления.

Процессор и объём памяти совпадают со старшей версией, но набор камер отличается: основной сенсор — 50 Мп Sony LYT-700 с диафрагмой f/1.8 и один телеобъектив на 50 Мп с диафрагмой f/2.6. Ёмкость аккумулятора у базовой модели составляет 5630 мАч, при этом мощность зарядного устройства остаётся прежней.

Смартфоны уже доступны для покупки в Китае. Цены на OPPO Find X8 Pro начинаются от $744 (72 000 руб.) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, в то время как базовая модель стоит от $589 (57 000 руб.) с аналогичным объёмом памяти.