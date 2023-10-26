Представлены флагманские смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro с новейшей Hyper OS

На крупнейшей в истории презентации в Китае, компания Xiaomi впечатлила публику своей новой линейкой смартфонов Xiaomi 14. Мероприятие стало знаковым, так как в рамках него были представлены несколько инновационных решений.

Первым значимым аспектом является то, что модели Xiaomi 14 и 14 Pro работают под управлением собственной операционной системы HyperOS. Это впечатляющая комбинация Android и системы Vela с полностью переработанной базовой архитектурой.

Визуально HyperOS не сильно отличается от MIUI, однако все изменения произошли внутри системы. Она была оптимизирована до такой степени, что занимает всего около 9 ГБ памяти устройства.

Вторым революционным шагом является использование новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 3, который был представлен всего несколько дней назад. Этот процессор на 30% мощнее и на 20% энергоэффективнее своего предшественника.

Третьим значимым достижением является яркость экрана, которая достигает 3000 нит. Это является рекордом в индустрии смартфонов, превосходящим даже яркость экранов устройств от других производителей.

Одной из ключевых особенностей Xiaomi 14 Pro является его огромный 6,7-дюймовый AMOLED-экран с потрясающей частотой обновления вплоть до 120 Гц. Разрешение экрана составляет QHD+, а яркость достигает 3000 нит. С другой стороны, Xiaomi 14 обладает 6,4-дюймовым экраном с частотой развертки и яркостью, сравнимыми с его старшим собратом, но с немного меньшим разрешением.

Оба смартфона основаны на процессоре Snapdragon 8 Gen3. Xiaomi 14 Pro может похвастаться оперативной памятью от 12 до 16 ГБ, а базовая модель предлагает от 8 до 16 ГБ. Оба устройства имеют одинаковый диапазон постоянной памяти от 256 ГБ до 1 ТБ.

Камеры Xiaomi 14 и 14 Pro оснащены основным объективом на 50 МП, а также ультраширокоугольным и телефото объективами с тем же разрешением. Основное отличие заключается в апертуре основного объектива: у Xiaomi 14 она статична (f/1,6), в то время как у 14 Pro она переменная (f/1,42-f/4,0).

Старшая модель оснащена аккумулятором на 4880 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 120 Вт и беспроводной зарядки до 50 Вт. У младшей модели установлена батарея на 4610 мАч, с проводной зарядкой до 90 Вт и беспроводной зарядкой до 50 Вт.

Xiaomi 14 и 14 Pro стали первыми смартфонами, которые работают на фирменной операционной системе Hyper OS. Это сильно оптимизированная версия Android, которая занимает всего 8,75 ГБ на устройстве.

Оба устройства уже доступны для предзаказа в Китае. Стоимость Xiaomi 14 начинается от 4 тыс. юаней (примерно 51 тыс. рублей по текущему курсу на 26 октября 2023 года), а Xiaomi 14 Pro оценивается в 5 тыс. юаней (примерно 64 тыс. рублей). Эти новые смартфоны предлагают передовые технологии и функции, делая их привлекательным выбором для тех, кто ищет передовые возможности в мире мобильных устройств.