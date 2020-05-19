Представлены доступные защищенные смарт-часы AmazFit Ares

Дочерняя компания Xiaomi провела презентацию новых умных часов, которые имеют 70 спортивных режимов, анализируют профессиональный спорт Firstbeat и имеют защитное стекло Corning Gorilla Glass 3.

Новые недорогие и защищенные смарт-часы получили название AmazFit Ares, а оснащены они 1,28-дюймовым сенсорным дисплеем с подсветкой.

В них имеется аккумулятор на 200 мАч, который полностью зарядится за два часа. При обычном использовании заряда хватит на две недели, а если отключить Bluetooth и отслеживание сердечного ритма, то заявленная автономность составит 90 дней.

AmazFit Ares смогут работать с гаджетами под управлением Android 5.0, iOS 10.0 и выше. Защищенные часы поступят в продажу с 1 июня и будет представлены в цвете хаки и черном исполнении.

Их стоимость в Китае составляет 499 юаней или около 70 долларов. Новинка в КНР уже доступна для заказа.