Представлены чехлы для Xiaomi Mi CC10 с 12-кратным оптическим зумом

Уже скоро модель Mi CC9 получит преемника в лице Xiaomi Mi CC10.

В Сети уже появляются первые сообщения о новинке, а на сайте одного из производителей чехлов уже появилась продукция для новинки.

Напомним, что Mi CC9 за пределами Китая появился как Mi A3, Mi 9 Lite и Mi Note. Он был представлен год назад, поэтому логично предположить, что ему уже готовят замену.

Если верить источнику, то новый Xiaomi Mi CC10 получит 12-кратный оптический зум, а его камера будет размещена в круглом блоке.

В нем будет четыре камеры. Фронтальная камера, как предполагается, расположится в каплевидном вырезе или отверстии в экране.

Главный датчик в основной камере получит разрешение 108 Мп, а работать аппарат будет на еще непредставленном Snapdragon 775G с поддержкой 5G.