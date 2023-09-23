Представлены беспроводные наушники Redmi Buds 5 с технологией активного шумоподавления до 46 дБА

Компания Xiaomi представила новые бюджетные беспроводные наушники Redmi Buds 5 по цене 199 юаней.

Наушники оснащены технологией активного шумоподавления до 46 дБА, что в 2,6 раза эффективнее, чем у модели Redmi Buds 4. Также они поддерживают быструю зарядку и способны проработать до 40 часов без подзарядки.

В наушниках используются 12,4-мм динамики с титановым покрытием диафрагмы, независимые акустические камеры и двойные микрофоны с шумоподавлением. Подключение к смартфону осуществляется по Bluetooth 5.3.

В продаже будет доступно три цвета: белый, черный и светло-фиолетовый. С 26 сентября появится специальная версия Buds 5 AAPE Trend Limited Edition в камуфляжном дизайне по цене 299 юаней.