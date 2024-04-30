Представлены беспроводные наушники Beats Solo Buds и Beats Solo 4

Бренд Beats, принадлежащий Apple, представил две новые модели наушников — Beats Solo 4 и Solo Buds.

Beats Solo 4 — это накладные беспроводные наушники, доступные по цене $200. Они отличаются впечатляющей автономностью, способностью работать до 50 часов на одном заряде.

Однако важно отметить, что эта модель не обладает активной системой шумоподавления (ANC). Вместо этого она предлагает несколько других улучшений.

Наушники поддерживают проводное аудио через USB-C и разъем 3,5 мм. Они также имеют пассивную настройку, что означает, что они могут продолжать играть, даже если батарея разряжена, без ухудшения качества звука.

Beats также рекламирует особую акустическую архитектуру, используемую в Solo 4, а также поддержку встроенных функций на iOS и Android.

Beats Solo Buds — это беспроводные наушники стоимостью $80. Они обеспечивают большой звук Beats в компактном корпусе. Как и Solo 4, эта модель не имеет активной системы шумоподавления ANC, но Beats утверждает, что они обеспечивают хорошую шумоизоляцию для смягчения окружающего шума.

Наушники могут работать до 18 часов и заряжаются через USB-C. Они предлагаются в четырех цветах, включая черный, серый, фиолетовый и красный с полупрозрачным корпусом.

Beats Solo 4 поступят в продажу раньше, чем Solo Buds, и ожидается, что они появятся в июне.