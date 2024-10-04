Oura официально представила Ring 4 с корпусом из титана и без выступающих датчиков

Компания Oura представила умное кольцо Ring 4, которое стало тоньше и улучшило качество измерений здоровья по сравнению с предыдущей моделью. Ring 4 будет доступен в большем количестве размеров, а приложение-компаньон получит обновленный интерфейс для удобства пользователей.

Ring 4 похож на третье поколение, но теперь выполнен из титана вместо эпоксидной смолы. Одним из главных отличий являются меньшие датчики, благодаря которым на внутренней стороне кольца отсутствуют выпуклости.

Новое кольцо также получило обновленный алгоритм сбора данных о здоровье. Этот алгоритм увеличивает количество сигнальных каналов с 8 до 18, что позволяет выбирать лучший сигнал и повышает качество передачи данных.

Oura утверждает, что новый алгоритм на 120% эффективнее в передаче сигналов и на 30% лучше отслеживает уровень кислорода в крови. Также он сокращает разрывы в показаниях сердечного ритма.

Oura Ring 4 может работать без подзарядки до восьми дней, что зависит от размера кольца. Теперь доступны размеры от 4 до 15, в отличие от предыдущих 6–13.

Обновленное приложение Oura теперь включает три раздела: «Сегодня», «Жизненно важные показатели» и «Моё здоровье». В нем добавлены новые функции, такие как отслеживание стресса и автоматическое обнаружение активности для 40 типов.

Поставки Oura Ring 4 начнутся в середине месяца, а цена составит от $349. Модель Oura Ring 3 будет продаваться по цене на $50 ниже до исчерпания запасов. Подписка Oura останется на уровне $6 в месяц или $70 в год.