Google представила новое поколение камер наблюдения и «умных» звонков. Вся линейка относится к бренду Nest и она уже доступна для заказа.

Все аккумуляторные устройства серии получили улучшенные алгоритмы работы камеры, которая теперь способна еще лучше определять людей, животных и посылки.



В аккумуляторной Google Nest Cam установили 2 Мп датчик углом обзора 130 градусов, цифровой зум и возможностью записи видео в 1080p на скорости 30 кадров в секунду.

Камера защищена от воды по стандарту IP57. Google Nest Cam доступна для заказа по цене 180 долларов.

Проводная камера Nest Cam уже оснащена магнитной базой, защитой от воды и функцией ночного видения. Датчик и оптика в Nest Cam такие же, как в аккумуляторной Google Nest Cam. Стоимость этой камеры наблюдения составляет 100 долларов.

Nest Cam с прожекторами оценивается в 280 долларов, а звонок Google Nest Doorbell можно заказать за 180 долларов.

В Google Nest Doorbell уже шестикратный цифровой зум, датчик с углом обзора 145 градусов и функция шумоподавления.