Представленный Vivo Y300 может стать альтернативой портативным колонкам

В Китае новинка уже предлагается для покупки в трех конфигурациях с разным объёмом памяти. Аппарат получил три мощных динамика, а значит смартфон Vivo Y300 может стать альтернативой портативным колонкам.

Y300 оснащен тремя динамиками: AAC 1326D, AAC 1116B и Goertek 0809, которые обеспечивают совокупную мощность 4,5 Вт и максимальную громкость до 91,7 дБ.

Производитель утверждает, что Y300 громче обычных телефонов на 600% и предлагает объёмное звучание.

Смартфон имеет 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1800 нит. В качестве процессора используется MediaTek Dimensity 6300 с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128, 256 или 512 ГБ. Автономность обеспечивает аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором от Samsung с оптической стабилизацией, а также двухмегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера, встроенная в экран, имеет разрешение 8 Мп.

В Китае базовая версия Y300 на 8 + 128 ГБ стоит около 20 000 рублей в эквиваленте.