Представленный планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro получил 12,4-дюймовый 2,5K дисплей

В сети опубликовали живые фото недавно представленного планшета Xiaomi Mi Pad 5 Pro. Эта модель получила 12,4-дюймовый экран, а также возможность работать с клавиатурой и стилусом.

В устройстве установлен 12,4 дюймовый дисплей с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Помимо этого экран большого дисплея поддерживает HDR 10 и Dolby Vision. В основе планшета лежит Snapdragon 870, его дополнили быстрой памятью LPDDR5 и накопителем UFS 3.1.

Также в Xiaomi Mi Pad 5 Pro есть поддержка карт памяти объёмом 512 ГБ.

Вся система питается от аккумулятора емкостью 10000 мАч, который еще поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. В устройстве установили 50 Мп основную камеру и 20 Мп фронтальную. Для планшета еще выпущен чехол с клавиатурой и стилус.