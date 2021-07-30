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Представленный фитнес-браслет Huawei Band 6 Pro оценили в 70 долларов

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Новый фитнес-браслет Huawei Band 6 Pro был представлен на большой презентации Huawei. На ней же были еще показаны новые смартфоны и флагманские телевизоры.
Huawei Band 6 Pro это улучшенная версия Huawei Band 6, но в отличие от последней в новинке появилась функция измерения температуры тела.

Huawei Band 6 Pro, как и его младшая версия, оснащен 1,47-дйюмовым AMOLED-дисплеем прямоугольной формы.

Разрешение дисплея составляет 194х368 пикселей. Фитнес-браслет способен измерять уровень кислорода в крови, температуру тела и пульс. Также есть защита от воды и версия Bluetooth 5.0.

Заявлено, что на одном заряде Huawei Band 6 Pro может проработать до 2 недель. В Китае предварительные заказы на Huawei Band 6 Pro стартуют 11 августа, «живые» продажи фитнес-браслета начнутся 20 августа по цене 70 долларов.

Huawei Band 6 Pro
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