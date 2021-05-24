Представленные телевизоры Samsung Frame 2021 стали доступны для покупки в РФ

Телевизоры Samsung Frame 2021 модельного года начали предлагать в России. Их у официальных ритейлеров можно заказать в диагоналях 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов.

Самая доступная версия линейки на российском рынке оценивается в 89 990 рублей.

Samsung Frame являются интерьерными телевизорами со специальными режимами работы в режиме ожидания.

Новая линейка Samsung The Frame получила более яркий экран – 600 кд/м2 против 500 кд/м2 и технологию Dual LED. Также в телевизорах на 46% уменьшили толщину и увеличили объём памяти.

Если памяти было установлено всего 500 МБ, то теперь – 6 ГБ. Были также обновлены дизайнерские рамки серии и доработано программное обеспечение, включая настройки коллекции произведений искусств.