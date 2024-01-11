Представлена замена роликам — лыжи на колесах

Парижский стартап-проект Skwheel представил новую систему под названием Skwheel One, которая представляет собой лыжи на колесах.

Эта альтернатива электровелосипедам и другим электрическим транспортным средствам уже доступна для выбора тем, кто ищет новые способы передвижения.

Skwheel One состоит из двух моторизованных «лыж» с беспроводным пультом дистанционного управления. Каждая лыжа имеет по одному колесу спереди и сзади, а также включает в себя карбоновую композитную платформу, передние и задние фары, легко заменяемый литий-ионный аккумулятор и крепление, аналогичное сноуборду. В каждом колесе установлен 600-ваттный мотор, обеспечивая общую мощность 2400 ватт.

Лыжи обуты в пневматические вседорожные шины. Передние колеса могут поворачиваться относительно платформы, что создает ощущение карвинга, подобное спуску на горных лыжах.

Управление скоростью, торможение и мониторинг заряда аккумулятора осуществляются с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.

Максимальная скорость составляет 80 км/ч, но она ограничена на общественных дорогах до 25 км/ч. Для безопасного замедления предусмотрена электронная система торможения, а также механический аварийный тормоз и механический стояночный тормоз.

Уникальной особенностью Skwheel One является возможность соединения лыж вместе с помощью пульта дистанционного управления, чтобы их можно было комфортно транспортировать, как чемодан на колесиках.

Согласно заявлению, Skwheel One способен преодолеть около 30 км со скоростью 25 км/ч после трехчасовой зарядки.

Skwheel планирует производство своих лыж с помощью платформы Indiegogo. Предварительный заказ Skwheel One доступен по цене 1750 долларов США, а розничная цена составит 2625 долларов.