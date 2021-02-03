Представлена внешность первого складного смартфона Xiaomi с гибким экраном

Если источники окажутся правы, то новый складной смартфон от китайской компании выйдет под названием Mi Mix Fold.

Недавно в сети распространили первые изображения новинки, которая будет иметь гибкий экран и станет первой подобной моделью в линейке Xiaomi.

Основой для рендеров стали патентные изображения. Наряду с этим сообщаются и предполагаемые характеристики смартфона, который имеет кодовое название cetus, а на рынок выйдет как Xiaomi Mi Mix Fold.

Ему приписывают основной дисплей AMOLED и разрешение 2480 х 1860 точек.

Частота обновления составит 90 Гц. Еще будет дополнительный экран, расположенный на задней части корпуса.

Кроме этого, сообщается о наличии основной камеры с главным модулем на 50 Мп и процессора Snapdragon 888.