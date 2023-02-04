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Представлена версия Windows 11, которая требует всего 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ на диске

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Независимые разработчики выпустили Windows 11, которую можно будет установить на любой ПК, для работы этой версии достаточно всего 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ свободного места на диске.
Сборка получила название Tiny11, она является урезанной версией Windows 11, при этом она не будет обновляться и в нее нельзя добавить языки.

Энтузиасты в Tiny11 удалили Windows Component Store, поэтому установка новых функций невозможна.

Помимо этого ОС «не подлежит обслуживанию», при этом требует для работы всего 2 ГБ оперативной памяти и минимальные 8 ГБ. На диске файлы ОС занимают 6,34 ГБ.

Tiny11 Windows 11 Windows 11 Tiny11
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