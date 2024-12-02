Представлена умная зубная щетка Xiaomi с цветным дисплеем и автономностью 180 дней

Компания Xiaomi анонсировала новую электрическую зубную щётку Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro.

Устройство оснащено цветным дисплеем и несколькими умными алгоритмами чистки зубов, а также функцией защиты полости рта и длительным временем автономной работы.

Щётка использует шестиосевой датчик движения для отслеживания положения и создания карты полости рта, что помогает определить пропущенные участки.

Пользователи могут выбирать между четырьмя режимами чистки: бережным, стандартным, интенсивным и адаптивным, при этом в адаптивном режиме частота вибрации регулируется автоматически.

Если щётка прижимается слишком сильно, она снижает обороты, чтобы защитить дёсны.

Цветной дисплей показывает эффективность чистки и уровень заряда аккумулятора. Также в щётке реализована функция плавного пуска, предотвращающая разбрызгивание пасты при включении.

По заявлению производителя, автономность устройства составляет до 180 дней в щадящем режиме и до 100 дней в стандартном. Зарядка через порт USB Type-C занимает до шести часов. Щётка поступит в продажу в Китае 3 декабря по цене $34 или 3 600 рублей.