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Xiaomi представила умную светодиодную ленту Xiaomi MIJIA Ambient Light Strip

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В линейке продукции для дома появилась «умная» светодиодная лента Xiaomi MIJIA Ambient Light Strip.

Её на китайском рынке предлагают за 47 долларов за два метра. Светодиодная лента подключается к фирменной системе «умного» дома и позволяет запрограммировать ее на различные сценарии.

Помимо этого MIJIA Ambient Light Strip совместима с Razer Chroma RGB, а также с Asus Aura Sync и поддерживает модели Xiaomi Mi TV.

В Xiaomi MIJIA Ambient Light Strip можно настроить любой оттенок, поддерживается 16 миллионов цветовых оттенков.

Также есть возможность синхронизировать ленту со звуком, а для этого в контролере установлен микрофон.

Xiaomi MIJIA Ambient Light Strip оснащена отдельным программным обеспечением, который обещают обновлять, дополнять новыми функциями и исправлять возникшие ошибки.

Xiaomi Xiaomi MIJIA Ambient Light Strip
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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