Представлена Steam Deck OLED с увеличенным экраном с 90 Гц за 50 тыс. руб.

Компания Valve представила обновленную версию портативной консоли Steam Deck с увеличенным OLED-экраном. Новая модель, названная Steam Deck OLED, имеет 7,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1280х800 пикселей, поддержкой HDR и частотой обновления 90 Гц. Использование OLED-экрана обеспечивает более яркие цвета, высокий контраст и меньшее энергопотребление.

Steam Deck OLED предлагается в двух версиях: с SSD-накопителем на 512 ГБ и 1 ТБ. Обе модели оснащены процессором AMD Zen 2 с четырьмя ядрами и восемью потоками, графическим ускорителем AMD RDNA 2 с 8 вычислительными блоками, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, модулем Wi-Fi 6E и аккумулятором емкостью 50 Втч.

Стоимость Steam Deck OLED с 512 ГБ памяти составляет $549 (около 50,4 тыс. руб.), а версия с 1 ТБ памяти и антибликовым стеклом на экране оценивается в $649 (около 59,6 тыс. руб.). Предзаказ на обновленные модели уже доступен на сайте Steam, а их поставки начнутся в декабре 2023 года.

Кроме того, Valve объявила о снижении цены на старую модель Steam Deck LCD с 256 ГБ памяти до $399. Старые версии с памятью на 64 и 512 ГБ будут продаваться по сниженным ценам до окончания запасов.