Представлена серия из трех недорогих смартфонов Vivo Y200

Линейка недорогих смартфонов vivo Y200 предлагает различные модели с хорошими характеристиками по доступной цене.
Эти смартфоны предлагаются по привлекательным ценам и обладают хорошими характеристиками, такими как яркие экраны, ёмкие аккумуляторы и процессоры Snapdragon разных поколений.
vivo Y200:
6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц
Процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
Оперативная память до 12 ГБ и накопитель до 512 ГБ
Двойной модуль камер с основным датчиком на 50 Мп и дополнительным на 2 Мп
Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт
Цена от 221 до 319 долларов, в зависимости от объема памяти.
vivo Y200 GT:
Плоский экран с пиковой яркостью до 4500 нит
Процессор Snapdragon 7 Gen 3
Остальные характеристики идентичны модели vivo Y200
Цена от 207 до 290 долларов, в зависимости от версии.
vivo Y200t:
6,72-дюймовый LCD-экран с яркостью до 1000 нит и частотой обновления 120 Гц
Процессор Snapdragon 6 Gen 1
Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 44 Вт
Основная камера на 50 Мп
Дополнительные особенности: стереодинамики, разъем для наушников
Цена от 151 до 235 долларов, в зависимости от модификации.