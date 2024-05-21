Представлена серия из трех недорогих смартфонов Vivo Y200

Линейка недорогих смартфонов vivo Y200 предлагает различные модели с хорошими характеристиками по доступной цене.

Эти смартфоны предлагаются по привлекательным ценам и обладают хорошими характеристиками, такими как яркие экраны, ёмкие аккумуляторы и процессоры Snapdragon разных поколений.

vivo Y200:

6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц

Процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Оперативная память до 12 ГБ и накопитель до 512 ГБ

Двойной модуль камер с основным датчиком на 50 Мп и дополнительным на 2 Мп

Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт

Цена от 221 до 319 долларов, в зависимости от объема памяти.

vivo Y200 GT:

Плоский экран с пиковой яркостью до 4500 нит

Процессор Snapdragon 7 Gen 3

Остальные характеристики идентичны модели vivo Y200

Цена от 207 до 290 долларов, в зависимости от версии.

vivo Y200t:

6,72-дюймовый LCD-экран с яркостью до 1000 нит и частотой обновления 120 Гц

Процессор Snapdragon 6 Gen 1

Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 44 Вт

Основная камера на 50 Мп

Дополнительные особенности: стереодинамики, разъем для наушников

Цена от 151 до 235 долларов, в зависимости от модификации.

