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Представлена реальная BMW M3 GTR из Need for Speed в 30-летия игры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Сообщество Speedhunters представило настоящую BMW M3 GTR, вдохновлённую культовым дизайном из серии игр Need for Speed.

Представлена реальная BMW M3 GTR из Need for Speed в 30-летия игры

Эта машина использует основу настоящего гоночного автомобиля, участвовавшего в гонках в 2001 году с заменой ливреи и декоративных элементов.

Посмотреть на легендарную BMW M3 GTR можно в выставочном центре BMW Welt в Мюнхене, где она будет находиться до начала января 2025 года.

Представлена реальная BMW M3 GTR из Need for Speed в 30-летия игры

Проект приурочен к 30-летнему юбилею серии Need for Speed, первая игра которой вышла в 1994 году, а знаменитая часть Most Wanted — в 2005 году.

Последняя игра серии, Unbound, вышла в 2022 году и получила смешанные отзывы от геймеров.

Представлена реальная BMW M3 GTR из Need for Speed в 30-летия игры Представлена реальная BMW M3 GTR из Need for Speed в 30-летия игры Представлена реальная BMW M3 GTR из Need for Speed в 30-летия игры Представлена реальная BMW M3 GTR из Need for Speed в 30-летия игры Представлена реальная BMW M3 GTR из Need for Speed в 30-летия игры

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