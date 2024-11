Представлена реальная BMW M3 GTR из Need for Speed в 30-летия игры

Сообщество Speedhunters представило настоящую BMW M3 GTR, вдохновлённую культовым дизайном из серии игр Need for Speed.

Эта машина использует основу настоящего гоночного автомобиля, участвовавшего в гонках в 2001 году с заменой ливреи и декоративных элементов.

Посмотреть на легендарную BMW M3 GTR можно в выставочном центре BMW Welt в Мюнхене, где она будет находиться до начала января 2025 года.

Проект приурочен к 30-летнему юбилею серии Need for Speed, первая игра которой вышла в 1994 году, а знаменитая часть Most Wanted — в 2005 году.

Последняя игра серии, Unbound, вышла в 2022 году и получила смешанные отзывы от геймеров.