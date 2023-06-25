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Представлена портативная консоль ONEXFLY с процессором APU AMD Ryzen 7 7840U, панелью 120 Гц и 1080p

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В этом году появилось много портативных игровых консолей, большинство из них представлено от малоизвестных компаний.
Очередной гаджет для игр представила компания One-Netbook, которая продемонстрировала приставку на базе процессора AMD Ryzen 7000.

Модель получила название ONEXFLY. В ней установили 7-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

В основе приставки лежит Ryzen 7 7840U, и это 8-ядерный процессор с 16 потоками. Заявленная базовая частота чипа составляет 3,3 ГГц. В процессор встроен графический адаптер Radeon 780M.

Производитель на презентации заявил, что вес приставки составляет 580 г, а встроенного аккумулятора ёмкостью 48 Вт•ч хватит на 2-4 часа игры. Причем есть поддержка быстрой GaN-зарядки.

One-Netbook предлагает консоль ONEXFLY через краудфандинговую платформу Indiegogo. Цену на консоль объявят позже, но она в период приема заказов не должна стоить больше ROG Ally, которая оценивается от 700 долларов.

ONEXFLY
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