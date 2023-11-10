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Представлена первая в мире футболка T-Shirt TV со встроенным телевизором

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Стартап Future Mind Labs из Майами представил уникальную футболку T-Shirt TV, которая имеет встроенный экран. Этот гаджет будет интересен тем, кто ищет новые и необычные вещи.

Футболка оснащена гибким и мягким 10-дюймовым экраном и встроенным аккумулятором. Пользователи могут подключить футболку к своему компьютеру или смартфону и передавать на нее фотографии, гифки, видео, NFT и даже ролики из TikTok.

Аккумулятор обеспечивает до 2-4 часов работы экрана при полной зарядке. Чтобы продлить время автономной работы, можно подключить пауэрбанк, который будет крепиться к одежде.

Представлена первая в мире футболка T-Shirt TV со встроенным телевизором

Производитель утверждает, что пользователи не будут испытывать дискомфорт от дисплея, и футболку можно стирать в стиральной машине.

T-Shirt TV доступна для предзаказа на платформе Kickstarter по цене 149 долларов (13 700 рублей). Полноценные продажи начнутся в феврале 2024 года. Футболка предлагается в пяти размерах (от S до XXL) и 24 цветах.

via GIPHY

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