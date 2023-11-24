Представлена первая в мире беспроводная мышь со встроенным ChatGPT

Компания CheerDots, базирующаяся в Лос-Анджелесе, представила свою последнюю инновацию — мышь CheerDots 2, которая является наиболее продвинутой компьютерной мышью в истории благодаря встроенному искусственному интеллекту (ИИ). Этот передовой девайс обладает множеством новых функций и особенностей.

Одной из ключевых характеристик является его двухкомпонентная конструкция, состоящая из прямоугольной сенсорной капсулы с закругленными углами и док-станции.

CheerDots 2 оснащена встроенным микрофоном, который позволяет записывать голос пользователя во время конференций, переговоров, уроков или лекций. Затем нейронная сеть ChatGPT обрабатывает записанный голос и преобразует его в грамотный текст, который может быть прочитан на компьютере или смартфоне. Информация передается с помощью Bluetooth или Wi-Fi.

ИИ-мышь способна не только записывать голос, но и переводить его на другие языки, составлять заметки, создавать напоминания и выделять важную информацию из больших объемов разговоров. Еще одной полезной особенностью является встроенная лазерная указка, которая помогает во время презентаций и делает их более эффективными.

Управление мышью осуществляется с помощью сенсорной панели, не требуя нажатия физических кнопок. Пользователи также имеют возможность настроить жесты под свои предпочтения. Мышь совместима с компьютерами, работающими на операционных системах Windows и macOS.

На передней части мыши расположены порт USB-C для зарядки и кнопка включения микрофона. Одной зарядки достаточно для до 20 дней работы мыши при использовании функций ИИ. CheerDots 2 доступна в черном и светло-сером цветах, дополняя стиль и предпочтения каждого пользователя.

Первая ИИ-мышь CheerDots 2 уже доступна для поддержки на платформе краудфандинга Kickstarter. Ее цена составляет 128 долларов (11 200 рублей). В качестве бонуса покупатели получают 3 месяца подписки на последнюю версию ChatGPT. После истечения этого периода подписку можно продлить годовой платой в размере 39 долларов (3400 рублей). Поставки начнутся зимой следующего года