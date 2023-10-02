Представлена «отечественная» ОС Ozon TV для смарт-телевизоров

Компания Ozon в сотрудничестве с VK разработала операционную систему Ozon TV для телевизоров Hartens. Она имеет привычный интерфейс с возможностью переключения каналов и запуска приложений. В системе есть магазин RuStore для загрузки программ, а управление осуществляется голосом с помощью ассистента «Маруся».

Ozon TV совместима с сервисами VK, включая VK Музыку, VK Видео и VK Play. Оно также является единственной операционной системой для телевизоров, где можно установить маркетплейс Ozon.

Телевизоры Hartens, выпускаемые под маркой Ozon, будут оснащены Ozon TV. Ранее они работали на операционной системе Android TV.